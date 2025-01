Les stations du tram T12 : un élément de repère sur le territoire

Sur la partie ferrée, les gares existantes du RER C seront réaménagées en stations de tramway.

La voie ferrée sera surélevée pour que le marchepied et le quai soient à la même hauteur, permettant ainsi de garantir l’accessibilité pour tous les voyageurs. Pour accueillir le nouveau matériel roulant plus court, la longueur des quais sera réduite.

Le design des stations, fin et moderne, rappelle l’univers visuel des transports en commun grâce à sa ligne fluide symbolisant les lignes du réseau. À l’intérieur des stations, le design unifiera ses différents éléments comme les abris, les bancs ou les panneaux d’information voyageurs.

Identiques sur tout le territoire, les stations du tram T12 deviendront des éléments de repère pour les habitants.

Elles permettront aux usagers de disposer de conditions de confort optimales :

• des places assises et la présence d’abris vitrés pour se protéger du froid, de la pluie, du vent ou du soleil ;

• un éclairage constant, agréable et rassurant sur l’ensemble des quais. Le choix se portera sur un éclairage à faible consommation. Un détecteur de présence sera installé pour moduler la luminosité ;

• un système de vidéoprotection et de bornes d’appels d’urgence ;

• des services aux voyageurs tels que des écrans d’information en temps réel, la vente de tickets, l’affichage du plan de la ligne.