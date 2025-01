La pose des rails a débuté !

Sur l’ensemble du tracé, la réalisation du tram T12 avance à grands pas. À Viry-Chatillon et Évry-Courcouronnes, le projet a franchi une étape symbolique avec la pose des premiers rails.

Le 6 novembre, un convoi exceptionnel en provenance du Luxembourg a livré les premiers rails destinés à équiper les voies du tram T12 sur le réseau urbain.

Les premières installations ont eu lieu à Viry-Chatillon, au niveau de la RD445, ainsi qu’à Évry-Courcouronnes, à l’endroit de la future station Traité de Rome, boulevard Jean Monnet.

La pose des rails est réalisée sur des traverses bétonnées, solution retenue pour sa robustesse et la longévité qu’elle permet.

Cette technique consiste à utiliser des traverses en bi-bloc béton afin de soutenir les rails. Une fois calés et alignés sous le contrôle d’un géomètre, les rails sont immobilisés par bétonnage. Ils sont ensuite assemblés par soudures aluminothermiques, qui permet une soudure durable résistant aux surcharges et aux intensités.

Le tout est ensuite couvert par la pose d’un revêtement végétal, le sédum. Cette végétalisation, facile à entretenir et ne nécessitant que peu d’arrosage, traduit l’engagement du projet en faveur d’une ligne de transport respectueuse de l’environnement.

La végétalisation des voies du tram T12 s’inscrit dans une démarche de requalification de l’espace urbain le long du tracé. Elle s’accompagnera également de plantation d’arbres.

À Viry-Chatillon, qui comptera deux stations du tram T12 (Amédée Gordini et Coteaux de l’Orge), la pose des voies ferrées a d’abord été effectuée au nord du carrefour de la RD445. Cette portion a été réalisée en priorité afin de lever les modifications de circulation le plus rapidement possible. En effet, ces travaux devant cohabiter avec le maintien de la circulation automobile, ils nécessitent une organisation minutieuse visant à garantir la sécurité de tous. Ils sont donc réalisés en plusieurs phases successives. Outre la pose des voies ferrées, les travaux prévoient la réalisation de la future voie douce et le rétablissement routier direct vers Viry-Chatillon centre. En janvier, les rails seront posés sur l’avenue des Sablons pour rejoindre ceux de la RD445. Ces travaux se poursuivront jusqu’au printemps 2021.

À Évry-Courcouronnes, les travaux de pose des rails ont démarré mi-novembre au rond-point du Traité de Rome en direction du boulevard Jean Monnet, le long du canal. Ils se poursuivront progressivement jusqu’à rejoindre le centre d’Évry-Courcouronnes au printemps 2021.

Entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, les rails seront installés au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction de la plateforme du tramway. Sur sa partie ferrée située entre Massy et Épinay-sur-Orge, le tram T12 empruntera le réseau ferré existant.