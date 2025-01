Une correspondance facilitée et plus accessible entre la station Épinay-sur-Orge et la gare RER

Les quais de l’actuelle gare RER d’Épinay-sur-Orge sont en cours de transformation en vue de l’arrivée du tram T12. En effet, afin de créer des correspondances plus rapides et plus accessibles, le quai en direction de Brétigny sera allongé d’une centaine de mètres et le quai opposé (en direction de Paris) sera élargi de quelques mètres. Par ailleurs, deux nouveaux accès avec ascenseur seront créés pour rejoindre le pôle d’échange multimodal. afin d’arriver au niveau de la future station du tram T12.

A terme, 2 minutes seulement seront nécessaires pour transiter du quai du tram T12 à celui du RER.

Les travaux démarrent à l’été 2022 et dureront jusqu’à fin 2023. Ils se dérouleront de la manière suivante :

Été 2022 : préparation du chantier et installation d’une grue chemin des Tourelles

Jusqu’à fin 2022 : création des accès nord et sud

Début 2023 – Automne 2023 : allongement et élargissement des quais

Fin 2023 – début 2024 : finitions et remise en état des lieux

Découvrez la situation à terme !