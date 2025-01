Zoom sur le matériel roulant du tram T12

25. C’est le nombre de rames que comptera la ligne du tram T12 à sa mise en service.

Fabriquées dans l’usine Alstom de Valenciennes, ces rames appelées « Dualis » comportent quelques particularités.

Il s’agit en effet de rames « tram-train » permettant au tram T12 de circuler sur des voies ferrées entre Massy et Épinay-sur-Orge et sur des voies de tramway entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes.

Plusieurs caractéristiques techniques permettent cela :

le système d’alimentation : les rames sont équipées d’une zone de changement de tension qui permet, lors du changement de type de voie , de s’adapter aux différents niveaux de charge électrique.

, de s’adapter aux différents niveaux de charge électrique. le gabarit : sa largeur est adaptée aux quais des stations du réseau ferré comme du réseau urbain et sa longueur permet une circulation aisée en ville.

les performances : les rames Dualis sont capables de faire varier la vitesse de circulation sur le réseau ferré (37km/h contre 25km/h sur le réseau urbain), réduisant ainsi le temps de parcours total.

Au-delà de ses caractéristiques techniques, les rames Dualis ont été retenues pour leur niveau de service et leur confort intérieur. En effet, ce matériel roulant, baigné de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées, sera équipé de prises USB.

Accessible à tous, il disposera d’un plancher bas intégral et d’un comble-lacune permettant aux fauteuils roulants et poussettes de monter à bord sans obstacle.

Il s’agit également d’un mode de transport respectueux de l’environnement puisqu’il permet une faible production de nuisances sonores (inférieur de 5 décibels par rapport au niveau de bruit du trafic automobile) à l’intérieur comme à l’extérieur.

Par ailleurs, son arrivée va de pair avec l’installation de consignes vélo incitant à l’usage du vélo et l’aménagement de voies cyclo-piétonnes favorisant les modes doux de déplacement.

Les chiffres-clés