Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon

Les travaux emblématiques

Le débranchement des voies

Située à Épinay-sur-Orge, cette zone de transition permet au tram T12 de quitter les voies du RER (mode ferroviaire) pour passer en mode tramway. Ce débranchement se fera avant le franchissement de la RD257 au niveau du carrefour avec la rue de Grand Vaux.

Le passage sous les voies actuelles du RER C

Étape 1 : la structure du pont-rail est construite sur une emprise à proximité des voies ferrées (travaux pendant environ un an).

Étape 2 : il faut ensuite déposer la voie ferrée, creuser et terrasser le talus pour réaliser le passage sous les voies.

Étape 3 : la structure du pont-rail est poussée vers son emplacement final. Les voies ferrées sont ensuite réinstallées. Cette opération (étapes 2 et 3) se déroule en 72 heures top chrono !

Étape 4 : des cheminements piétons et cyclistes sont ensuite aménagés à côté de la plateforme du tram T12.

Le ripage des voies du RER C

Le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge, un déplacement (ripage) des voies du RER C est nécessaire. Celui-ci s’effectuera sur une longueur d’environ 450 mètres. L’espace ainsi créé permettra de construire la plateforme du tram T12.

Le pont existant au-dessus de la rue Marc Sangnier sera doublé afin de supporter la nouvelle voie du RER C et la plateforme du tram T12.