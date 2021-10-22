Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon
Le tram T12 à Épinay-sur-Orge
Les stations Petit Vaux et Épinay-sur-Orge
La station Petit Vaux
Les habitants du sud de Savigny-sur-Orge et du nord d’Épinay-sur-Orge pourront accéder au tram T12 via la station Petit Vaux située dans un quartier essentiellement pavillonnaire. Un passage souterrain pour les piétons sera créé. De plus, deux ascenseurs seront mis en place. Les accès existants à la station ne seront pas modifiés, un nouvel accès sera créé du côté du Sentier de l’Yvette au niveau du parking.
La station Épinay-sur-Orge
La station d’Épinay-sur-Orge sera en correspondance avec le RER C. Le quartier Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) sera relié à la station via un passage spécialement aménagé sous les voies ferrées. Dans le cadre du projet de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, des propositions d’aménagement ont été présentées pour faciliter le désenclavement du quartier Grand Vaux, favoriser la mixité des habitats et valoriser les espaces verts. Cette liaison nouvelle favorisera un accès performant au pôle de transports d’Épinay-sur-Orge.
Les travaux emblématiques
Le débranchement des voies
Située à Épinay-sur-Orge, cette zone de transition permet au tram T12 de quitter les voies du RER (mode ferroviaire) pour passer en mode tramway. Ce débranchement se fera avant le franchissement de la RD257 au niveau du carrefour avec la rue de Grand Vaux.
Le passage sous les voies actuelles du RER C
- Étape 1 : la structure du pont-rail est construite sur une emprise à proximité des voies ferrées (travaux pendant environ un an).
- Étape 2 : il faut ensuite déposer la voie ferrée, creuser et terrasser le talus pour réaliser le passage sous les voies.
- Étape 3 : la structure du pont-rail est poussée vers son emplacement final. Les voies ferrées sont ensuite réinstallées. Cette opération (étapes 2 et 3) se déroule en 72 heures top chrono !
- Étape 4 : des cheminements piétons et cyclistes sont ensuite aménagés à côté de la plateforme du tram T12.
Le ripage des voies du RER C
Le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge, un déplacement (ripage) des voies du RER C est nécessaire. Celui-ci s’effectuera sur une longueur d’environ 450 mètres. L’espace ainsi créé permettra de construire la plateforme du tram T12.
Le pont existant au-dessus de la rue Marc Sangnier sera doublé afin de supporter la nouvelle voie du RER C et la plateforme du tram T12.
À Morsang-sur-Orge et Viry-Chatillon
La station Parc du Château
À Morsang-sur-Orge, le tram T12 longera l’autoroute A6 dans le parc du Séminaire. Installée en hauteur, la station Parc du Château permettra aux habitants de la ville et aux élèves des établissements Charles-Péguy et Monge d’emprunter ce nouveau mode de transport.
Pour lui permettre de rejoindre la station aérienne de Morsang-sur-Orge depuis Épinay-sur-Orge, un ouvrage d’art appelé “estacade” sera réalisé pour permettre au tram T12 de franchir l’Orge et la RD77.
Les stations Coteaux de l’Orge et Amédée Gordini
À Viry-Chatillon, le tram T12 marquera deux arrêts.
Le premier arrêt se fera à la station Coteaux de l’Orge qui desservira le quartier du même nom. Ce quartier a fait l’objet d’une requalification financée en partie par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. 1 240 logements, des équipements et espaces publics ont été réhabilités.
Le second arrêt se fera à la station Amédée Gordini qui contribuera au désenclavement de la Grande-Borne en créant un lien avec la ZAC.