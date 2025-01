A quelle tarification sera soumis le tram-train T12 ?

Le tram T12 sera soumis à la tarification en vigueur pour les transports en commun franciliens applicable au moment de sa mise en service. Il sera accessible à tous les détenteurs d’un forfait (Navigo "pour tous", Navigo tarifs réduits et gratuité, Imagine R étudiant). La tarification des billets sera celle de la billetterie banlieue en vigueur : elle tient compte de l’origine et de la destination de l’usager et varie avec la distance parcourue, de manière comparable à l'usage d'un RER en Ile-de-France.