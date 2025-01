Le tram-train T12 sera-t-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Les tramways et les stations seront 100 % accessibles à tous. Les quais des stations et les rames du tram T12 seront à la même hauteur ce qui rend le tram 100 % accessible. Les stations situées entre Massy - Palaiseau et Petit Vaux ainsi que la station aérienne de Morsang-sur-Orge seront équipées d’ascenseurs pour faciliter l’accès aux quais. Quant aux autres stations, elles seront situées au niveau de la rue, pour faciliter les entrées et les sorties. Des annonces visuelles et sonores permettront d’informer tous les usagers.