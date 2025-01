Par où passera le tram-train T12 ?

Entre Massy et Épinay-sur-Orge, le tram-train T12 circulera sur les voies du RER C. En plus de la gare de Massy - Palaiseau, il desservira les gares du RER C Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny - Balizy et Petit Vaux, qui seront transformées en stations. Deux nouvelles stations seront implantées sur ce secteur : Massy Europe à l’angle de la rue Léon Migaux et Champlan à proximité du chemin de Chilly. À Épinay-sur Orge, le tram-train T12 quittera les voies du RER C pour rouler sur des voies de tramway dédiées. Cela s’appelle le débranchement. La station d’Épinay-sur-Orge sera installée sur une partie de l’actuel parking et sera en correspondance avec le RER C et de nombreuses lignes de bus locales. Il passera ensuite sous les voies ferrées pour rejoindre la rue des Rossays le long de la ligne du RER C. Le tram T12 circulera ensuite le long de l’autoroute A6 jusqu’à Évry-Courcouronnes. Il traversera trois fois ce grand axe de circulation via de nouveaux ponts à Grigny, Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes. En savoir plus sur le tracé