Quel est le calendrier ?

Le tram-train T12 a fait l’objet d’une concertation préalable du 25 mai au 3 juillet 2009, dans les 13 communes traversées par le projet. Un bilan a été adopté en conclusion de cette concertation, prenant acte de toutes les interrogations soulevées par le public. Du 7 janvier au 11 février 2013, le public a pu s’informer et donner son avis sur le projet. 34 permanences de la Commission d’enquête se sont tenues dans les 13 villes concernées. À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au projet. La Déclaration d’utilité publique du projet de tram-train T12 a été signée le 22 août 2013, par le préfet de l’Essonne. Les travaux concessionnaires et préparatoires ont été réalisés en 2016 et 2018 et les travaux de construction de la plateforme ont démarré en 2018. Les travaux de construction du tramway se poursuivront jusqu’en 2022. En 2023, des essais et marches à blanc seront réalisés avant la mise en service.