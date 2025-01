Quel sera le bruit généré par la circulation du tram-train ?

Le tram-train est un matériel « léger » par rapport aux trains classiques type RER, ce qui permet une réduction des niveaux de bruit et des vibrations. En effet, les nuisances sonores seront très faibles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du tramway. La réduction des niveaux de bruit et des vibrations est permise par l’utilisation de matériaux isolants et d'amortisseurs acoustiques. Le tram train Citadis Dualis émet en ville un niveau sonore inférieur de 5 dBA au niveau généré par le trafic automobile, soit près de 4 fois moins de bruit.