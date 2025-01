Quel sera le modèle des rames mises en circulation ?

Le futur tram-train T12 est le DUALIS fabriqué par Alstom. Il pourra transporter 251 voyageurs, et offrira 92 places assises. Il circulera en unités doubles (deux rames assemblées, donc plus de 500 voyageurs). Au total, le véhicule mesurera 84 mètres de long et 2,65 mètres de large. Les 23 rames du tram-train T12 sont conçues et assemblées en France sur le site d’Alstom de Valenciennes – Petite-Forêt. Elles sont financées à 100 % par Île-de-France Mobilités pour un montant de 145 millions d’euros. Ce modèle de tram-train est déjà utilisé en Île-de-France dans le cadre de l’exploitation du tram T11, en circulation depuis 2017 entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget, et du tram T4, dont la nouvelle branche a été inaugurée en 2019 et qui circule désormais entre Gargan et Montfermeil.