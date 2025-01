Quels sont les aménagements prévus pour les mobilités douces (piétonnes et cyclistes) ?

Le long du tracé, entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, des voies douces seront créées : cyclistes et piétons pourront effectuer leurs déplacements en toute sécurité. À Grigny et Évry-Courcouronnes, des pistes cyclables et piétonnes seront aménagées sur les nouveaux ponts au-dessus de l’autoroute A6, afin de permettre à l’ensemble des usagers de partager la route en toute sécurité. À chaque station, des équipements pour l'accueil des vélos seront mis en place. À Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (station Amédée Gordini) et Évry-Courcouronnes, l’aménagement sera complété par des consignes vélos sécurisées appelées Véligo. Ainsi chacun pourra poursuivre son trajet en tram, à pied ou à vélo dans de bonnes conditions.