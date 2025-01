Sur quelle portion le tram-train T12 remplacera-t-il le RER C ?

Le futur tram-train T12 remplacera le RER C entre les gares de Massy-Palaiseau et Petit Vaux. Les gares actuelles seront ainsi transformées en stations de tramway (voie ferrée surélevée pour que le marchepied et le quai soient à la même hauteur, quais plus courts et ascenseurs pour faciliter l’accès aux quais). Pour les voyageurs désirant emprunter le RER C, celui-ci sera en correspondance avec le tram-train T12 aux gares de Massy-Palaiseau et d’Épinay-sur-Orge. La gare de Savigny-sur-Orge sera toujours desservie par la branche Dourdan-la-Forêt / Saint-Martin-d’Étampes du RER C.