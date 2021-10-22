Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes

La station Ferme Neuve

Le projet du tram T12 favorisera le désenclavement du quartier de la Grande-Borne. Celui-ci est en cours de réhabilitation dans le cadre d’un programme financé par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. La première phase de travaux se terminera en 2019 et se poursuivra notamment dans les secteurs du Méridien et des Places Hautes, à proximité du futur tramway.

Le tram T12 franchira l’autoroute via un nouveau pont d’une longueur de 60 m permettant de créer un lien entre le centre-ville de Grigny et le quartier de la Grande-Borne. Sur le pont, une voie sera réservée aux cyclistes et aux piétons.

Les habitants du centre-ville de Grigny et les élèves du collège Sonia-Delaunay pourront emprunter le tram T12 à la station Ferme Neuve en correspondance avec le futur T Zen 4. Sur le pont, une opération d’aménagement pour créer un cœur de ville est en cours et prévoit d’ici 2024 la construction des logements, de commerces dont une grande surface alimentaire et d’un équipement culturel intégrant notamment le conservatoire.

La station Bois de Saint-Eutrope

Le tram T12 s’arrêtera à la station Bois de Saint-Eutrope, à proximité de l’ancien hippodrome. Cet espace de 130 hectares

sera valorisé par l’implantation du Cluster Grand Paris Sport, un pôle d’excellence dédié aux sports, à la santé et à l’innovation.