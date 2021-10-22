Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes
À Grigny et Ris-Orangis
La station Ferme Neuve
Le projet du tram T12 favorisera le désenclavement du quartier de la Grande-Borne. Celui-ci est en cours de réhabilitation dans le cadre d’un programme financé par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. La première phase de travaux se terminera en 2019 et se poursuivra notamment dans les secteurs du Méridien et des Places Hautes, à proximité du futur tramway.
Le tram T12 franchira l’autoroute via un nouveau pont d’une longueur de 60 m permettant de créer un lien entre le centre-ville de Grigny et le quartier de la Grande-Borne. Sur le pont, une voie sera réservée aux cyclistes et aux piétons.
Les habitants du centre-ville de Grigny et les élèves du collège Sonia-Delaunay pourront emprunter le tram T12 à la station Ferme Neuve en correspondance avec le futur T Zen 4. Sur le pont, une opération d’aménagement pour créer un cœur de ville est en cours et prévoit d’ici 2024 la construction des logements, de commerces dont une grande surface alimentaire et d’un équipement culturel intégrant notamment le conservatoire.
La station Bois de Saint-Eutrope
Le tram T12 s’arrêtera à la station Bois de Saint-Eutrope, à proximité de l’ancien hippodrome. Cet espace de 130 hectares
sera valorisé par l’implantation du Cluster Grand Paris Sport, un pôle d’excellence dédié aux sports, à la santé et à l’innovation.
A Évry-Courcouronnes
Les stations Traité de Rome et Bois Briard
Le tram T12 traversera ensuite la ville d’Évry-Courcouronnes. Les stations Traité de Rome et Bois Briard seront implantées au cœur d’un nouveau boulevard urbain qui favorisera les mobilités douces grâce à des pistes cyclables et des cheminements piétons protégés. Le carrefour du Traité de Rome sera quant à lui réaménagé en carrefour à feux afin de réguler la circulation entre le tramway et les autres véhicules. Sur ce secteur, le tram T12 desservira Courcouronnes Centre puis le pôle culturel de la Ferme du Bois Briard et le parc du Lac, qui seront ainsi accessibles plus facilement.
La station Évry-Courcouronnes
Le tram T12 atteindra son terminus à la station Évry-Courcouronnes avec une intermodalité renforcée. En effet, il sera en correspondance avec le RER D, les lignes de bus 91.05, 415, 416 et le futur T Zen 4. À quelques minutes à pied de l’Hôtel de Ville et de l’université d’Évry-Paris-Saclay, le tram T12 viendra ainsi irriguer un centre-ville rénové et riche d’une nouvelle offre de logements, de commerces de proximité et d’équipements publics.
Les travaux emblématiques du secteur
Pour permettre le passage du tram T12 au-dessus de l’autoroute A6, 3 ponts ont été construits :
- à Grigny : construction d’un pont de 62 mètres de long, situé au-dessus de l’A6 et des aqueducs de la Vanne et du Loing ;
- à Ris-Orangis : construction d’un pont de 97 mètres de long à proximité de l’ancien hippodrome ;
- à Évry-Courcouronnes : construction d’un pont de 89 mètres de long parallèle au pont Delouvrier.