La démarche environnementale

Le tram-train T12 s’intègre au sein d’un territoire avec des enjeux naturels, en particulier dans le cadre de la traversée du parc du Séminaire à Morsang-sur-Orge. Le projet a été conçu de manière à respecter au mieux l’environnement qu’il traverse, tout en offrant un moyen de transport efficace. Conformément à la loi relative à la protection de la nature, les porteurs du projet se sont engagés à :

ÉVITER LES IMPACTS : Le tracé, tout en desservant au mieux le territoire, préserve autant que possible la flore, la faune, ainsi que les habitats naturels protégés. Le tram-train T12 s’insère par exemple en majorité le long de délaissés de l’autoroute A6.

RÉDUIRE LES IMPACTS : Des mesures environnementales permettent de limiter les impacts du projet sur les habitats naturels. Par exemple, les coupes d’arbres sont réalisées en automne et en hiver, en dehors de la période de reproduction des oiseaux. De plus, l’ensemble des travaux est suivi par un écologue dont le métier est d’identifier, de prévoir et d’analyser l’impact des activités humaines sur l’environnement.

COMPENSER LES IMPACTS : Lorsque les impacts sont inévitables, des actions de restauration et de valorisation sont menées dans le cadre de la démarche de compensation du projet. On peut identifier différents types de mesures compensatoires :