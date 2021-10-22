Le financement et Les acteurs
Les acteurs
Les financeurs
Au travers du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (CPER) mobilisant 7,6 milliards d’euros, l’État contribue à la modernisation et au développement des lignes de transports en Île-de-France pour répondre aux enjeux de déplacements et aux attentes des Franciliens. Dans ce cadre, l’État et la Région définissent leur part respective d’investissement pour la réalisation du tram T12.
Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement afin de moderniser et d’agrandir le réseau de transports en commun.
Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de tramways faisant partie de ce grand programme, la Région y consacre ainsi d’importants moyens financiers. La Région a notamment débloqué le projet de tram T12 en y investissant 249,8 millions d'euros depuis 2016.
Afin de répondre au mieux aux besoins essentiels de développement du territoire, le Département de l’Essonne consacre 450 millions d’euros aux projets de mobilité pour la période 2017-2021. Cet investissement concourt, notamment, au développement d’un réseau structurant de transports en commun visant à renforcer le maillage territorial, pour favoriser les échanges avec les grands pôles économiques et faciliter l’accès des Essonniens au réseau régional (RER, Grand Paris Express). Il permet en outre de faire de la route un levier majeur pour améliorer les déplacements et contribue à développer l’usage des modes alternatifs.
Les maîtres d’ouvrage
SNCF est maître d’ouvrage des travaux sur la partie ferrée, entre les gares de Massy - Palaiseau et Petit Vaux.
SNCF est maître d’ouvrage d’une partie des aménagements des gares existantes du RER C, des systèmes d’exploitation et de la réalisation de l’atelier-garage sur les communes de Massy et Palaiseau. SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’adaptation des infrastructures ferrées existantes entre Massy et Épinay-sur-Orge (y compris l’adaptation des gares) et de la réalisation des nouvelles stations « Massy - Europe » et « Champlan ». Par ailleurs, SNCF Réseau finance 4 % du projet.
En tant qu’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des solutions innovantes pour répondre à toutes les mobilités. À l’écoute des Franciliens, elle travaille chaque jour pour améliorer leurs déplacements quotidiens. Pour cela, elle s’est engagée dans un ambitieux programme de modernisation des transports avec des budgets sans précédent (nouveaux trains et bus, renfort des lignes de bus...). Île-de-France Mobilités investit en permanence pour améliorer l’accessibilité dans les gares, ce qui contribue à améliorer le confort de déplacement de l’ensemble des Franciliens. Davantage de moyens sont également déployés pour améliorer la sécurité des voyageurs (renforcement de la présence humaine sur le terrain, développement de la vidéoprotection…). Île-de-France Mobilités pense également la mobilité au sens large en offrant aux Franciliens de nouvelles solutions de mobilités pour leurs déplacements : Parcs Relais, places de stationnement pour les vélos avec les espaces Véligo à proximité des gares, développement des espaces de micro-working dans les gares… Île-de-France Mobilités imagine ainsi en permanence de nouveaux services pour rendre vos déplacements plus simples et plus fluides, avec un réseau de transport qui grandit chaque jour.
Île-de-France Mobilités finance à 100 % le matériel roulant et le fonctionnement du tram T12.