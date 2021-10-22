Les fonctions de ce site

Il sera construit sur une ancienne parcelle militaire, située sur les communes de Massy et de Palaiseau, à proximité du terminus nord. Ce bâtiment est nécessaire pour toutes les opérations de maintenance et de nettoyage. C’est également le lieu de garage des 23 rames du tram-train T12.

En plus de sa fonction d’entretien, l’atelier-garage accueillera aussi le poste de commandement, véritable tour de contrôle de la ligne, permettant d’assurer sa supervision et son pilotage. Il fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer la gestion et la régulation du trafic, l’aide aux conducteurs, la sécurisation et l’information aux voyageurs, mais aussi la gestion des incidents.

Un bâtiment respectueux de l’environnement

L’atelier-garage a fait l’objet d’une écoconception volontariste. En plus d’être un bâtiment HQE© (Haute Qualité Environnementale), les aménagements paysagers qui seront réalisés, permettront d’intégrer le site à son environnement et limiteront son impact visuel vis-à-vis des riverains. Sa structure en bois permettra, après quelques années d’utilisation, de faire des économies sur la consommation électrique et le chauffage. L’atelier et le local de gardiennage seront dotés d’une toiture végétalisée pour améliorer l’isolation des bâtiments et la récupération des eaux de pluie. Cela favorisera également la dissémination d’espèces végétales, au-delà de la zone réservée, et le développement de la biodiversité autour du site.