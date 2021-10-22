Les stations et le matériel roulant

Les stations du tram-train T12 deviendront des éléments de repère pour les habitants. Elles permettront aux usagers d’attendre dans des conditions de confort optimales :

des places assises et la présence d’abris vitrés pour se protéger du froid, de la pluie, du vent ou du soleil ;

un éclairage constant, agréable et rassurant sur l’ensemble des quais. Le choix se portera sur un éclairage à faible consommation. Un détecteur de présence sera installé pour moduler la luminosité ;

un système de vidéoprotection et de bornes d’appels d’urgence ;

des services aux voyageurs tels que des écrans d’information en temps réel, la vente de tickets, l’affichage du plan de la ligne.

Les gares existantes du RER C seront réaménagées en stations de tramway. La voie ferrée sera surélevée pour que le marchepied et le quai soient à la même hauteur, permettant ainsi de garantir l’accessibilité pour tous les voyageurs. Pour accueillir le nouveau matériel roulant plus court, la longueur des quais sera réduite.

Un tramway moderne et confortable

Le tram-train T12 est un mode de transport confortable, 100% accessible, moderne et circulant aussi bien sur le réseau ferré que sur les voies urbaines. Ce matériel possède à la fois les caractéristiques d’un tramway (gabarit, accélération, freinage), et celles d’un train (vitesse maximale, équipements de sécurité embarqués).

Le futur tram-train T12 est le DUALIS fabriqué par Alstom. Il pourra transporter 251 voyageurs, et offrira 92 places assises. Il circulera en unités doubles (deux rames assemblées, donc plus de 500 voyageurs). Au total, le véhicule mesurera 84 mètres de long et 2,65 mètres de large.

Les 23 rames du tram-train T12 sont conçues et assemblées en France sur le site d’Alstom de Valenciennes – Petite-Forêt. Elles sont financées à 100 % par Île-de-France Mobilités pour un montant de 145 millions d’euros.