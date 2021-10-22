Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

Le tram T12 à Massy et Champlan

Les stations Massy - Palaiseau, Massy Europe et Champlan

La station Massy – Palaiseau

Le tram T12 partira de la gare de Massy – Palaiseau où il sera en correspondance avec les lignes de RER B et C et le TGV. Il passera au cœur du nouveau quartier urbain Massy-Atlantis qui regroupe des bureaux, des logements, des commerces et des équipements sur une surface de 100 hectares. À terme, ce quartier permettra de loger 10 000 personnes et de créer 10 000 emplois nouveaux.

La station Massy Europe

À proximité de ce nouveau quartier se développe un autre projet urbain visant à accueillir des PME-PMI et à relocaliser des activités industrielles précédemment implantées à Massy. Il s’agit du parc d’activités de la Bonde mis en œuvre par Paris Sud Aménagement.

Dans le cadre de ces aménagements urbains et du tram T12 (cofinancement tram T12 et ville de Massy), un ouvrage est réalisé sous les voies ferroviaires dans la rue Migaux. Ce passage sous les voies sera équipé de deux voies routières et d’un trottoir pour les piétons. Il permettra de relier le quartier Massy-Atlantis et son centre commercial, à celui de Massy-Europe.

La station Champlan

Les habitants de Champlan pourront emprunter le tram T12 à partir de la nouvelle station Champlan. Celle-ci

sera implantée à côté d’un quartier économique orienté vers la filière éco-construction. Ce projet de quartier est soutenu par l’Agence régionale pour la biodiversité et l’Institut Paris Région (IAU IDF).