Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin
Le tram T12 à Massy et Champlan
Les stations Massy - Palaiseau, Massy Europe et Champlan
La station Massy – Palaiseau
Le tram T12 partira de la gare de Massy – Palaiseau où il sera en correspondance avec les lignes de RER B et C et le TGV. Il passera au cœur du nouveau quartier urbain Massy-Atlantis qui regroupe des bureaux, des logements, des commerces et des équipements sur une surface de 100 hectares. À terme, ce quartier permettra de loger 10 000 personnes et de créer 10 000 emplois nouveaux.
La station Massy Europe
À proximité de ce nouveau quartier se développe un autre projet urbain visant à accueillir des PME-PMI et à relocaliser des activités industrielles précédemment implantées à Massy. Il s’agit du parc d’activités de la Bonde mis en œuvre par Paris Sud Aménagement.
Dans le cadre de ces aménagements urbains et du tram T12 (cofinancement tram T12 et ville de Massy), un ouvrage est réalisé sous les voies ferroviaires dans la rue Migaux. Ce passage sous les voies sera équipé de deux voies routières et d’un trottoir pour les piétons. Il permettra de relier le quartier Massy-Atlantis et son centre commercial, à celui de Massy-Europe.
La station Champlan
Les habitants de Champlan pourront emprunter le tram T12 à partir de la nouvelle station Champlan. Celle-ci
sera implantée à côté d’un quartier économique orienté vers la filière éco-construction. Ce projet de quartier est soutenu par l’Agence régionale pour la biodiversité et l’Institut Paris Région (IAU IDF).
Les travaux emblématiques
L’adaptation des voies à Massy – Palaiseau
L’insertion du projet en gare de Massy – Palaiseau (terminus de la ligne) doit permettre au tram T12 de circuler sur des voies indépendantes. Cela permettra au tram de pouvoir se retourner facilement et d’accéder à l’atelier-garage. Cela facilitera également l’intermodalité avec les autres modes de transports présents en gare de Massy – Palaiseau (RER C, RER B, TGV…).
L’atelier-garage, où seront effectués le stockage et la maintenance des rames, se situera près de la gare à cheval sur les villes de Massy et Palaiseau.
À Longjumeau, Chilly-Mazarin et Gravigny-Belizy
Les stations Longjumeau et Chilly-Mazarin
Ces deux stations desserviront la zone d’activités de la Vigne aux Loups qui sera transformée en parc d’activités pour rendre ce secteur compétitif et accueillir de nouvelles entreprises. Ce programme de requalification a mis l’accent sur la qualité paysagère et les liaisons douces notamment avec les stations du tram T12.
La station Gravigny – Balizy
Le tram T12 s’arrêtera ensuite dans les quartiers de Gravigny et Balizy pour permettre aux habitants de rejoindre l’un des deux terminus.