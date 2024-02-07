Tram

Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes

Le lancement des ponts à Grigny et Ris-Orangis en images

  • Chantier de nuit
  • Câblages et bobine
  • Les dernières vérifications de la structure
  • Conciliabules sur le chantier
  • Vue des câblages servant à tirer le pont
  • Les équipes sur le chantier
  • Vue du bec de lancement
  • Dernières vérifications avant lancement
  • Le pont et son bec de lancement prêts à être poussés
  • Les ouvriers autour du treuil
  • Treuil servant à tirer le pont
  • Le pont de Grigny
