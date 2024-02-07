Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Le lancement des ponts à Grigny et Ris-Orangis en images
- Chantier de nuit
- Câblages et bobine
- Les dernières vérifications de la structure
- Conciliabules sur le chantier
- Vue des câblages servant à tirer le pont
- Les équipes sur le chantier
- Vue du bec de lancement
- Dernières vérifications avant lancement
- Le pont et son bec de lancement prêts à être poussés
- Les ouvriers autour du treuil
- Treuil servant à tirer le pont
- Le pont de Grigny
