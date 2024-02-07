Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Les travaux de l’atelier-garage en images (été 2018)
- Coffrage des voies au-dessus de la fosse dans l'atelier de maintenance.
- Construction de la partie administrative.
- Ferraillage des voies sur fosse de l'atelier avant coulage de béton.
- Mise en place d'un plancher en bois dans la partie administrative.
- Pose d'un poteau en bois sur le bâtiment administratif.
- Atelier de maintenance : structure en béton (poutres et poteaux).
- Terrassement complémentaire le long des voies au-dessus de la fosse.
- Vue d'ensemble du bâtiment administratif et de l'atelier de maintenance.
- Entrée du bâtiment administratif.