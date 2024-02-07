Les travaux de l’atelier-garage en images (été 2018)

Coffrage des voies au-dessus de la fosse dans l'atelier de maintenance.

Construction de la partie administrative.

Ferraillage des voies sur fosse de l'atelier avant coulage de béton.

Mise en place d'un plancher en bois dans la partie administrative.

Pose d'un poteau en bois sur le bâtiment administratif.

Atelier de maintenance : structure en béton (poutres et poteaux).

Terrassement complémentaire le long des voies au-dessus de la fosse.

Vue d'ensemble du bâtiment administratif et de l'atelier de maintenance.