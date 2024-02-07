Tram

Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes

Les travaux de l’atelier-garage en images (été 2018)

  • Coffrage des voies au-dessus de la fosse dans l'atelier de maintenance.
  • Construction de la partie administrative.
  • Ferraillage des voies sur fosse de l'atelier avant coulage de béton.
  • Mise en place d'un plancher en bois dans la partie administrative.
  • Pose d'un poteau en bois sur le bâtiment administratif.
  • Atelier de maintenance : structure en béton (poutres et poteaux).
  • Terrassement complémentaire le long des voies au-dessus de la fosse.
  • Vue d'ensemble du bâtiment administratif et de l'atelier de maintenance.
  • Entrée du bâtiment administratif.