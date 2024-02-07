Tram

Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes

Retour en images sur la pose des premiers rails (novembre 2020)

Publié le

  • Traverses bi-bloc béton
  • Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
  • Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
  • Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
  • Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
  • Bétonnage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
  • Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Graissage des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Rails déchargés - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Soudure des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
  • Soudure des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes