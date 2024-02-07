Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Retour en images sur la pose des premiers rails (novembre 2020)
- Traverses bi-bloc béton
- Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
- Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
- Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
- Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
- Bétonnage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon
- Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Graissage des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Rails déchargés - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Soudure des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes
- Soudure des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes