Retour en images sur la pose des premiers rails (novembre 2020)

Traverses bi-bloc béton

Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon

Installations des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon

Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon

Calage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon

Bétonnage des rails - Carrefour de la RD445 à Viry-Chatillon

Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Déchargement des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Graissage des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Installation des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Rails déchargés - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Stéphane Beaudet et François Durovray en visite sur le chantier - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes

Soudure des rails - Boulevard Jean Monnet à Évry-Courcouronnes