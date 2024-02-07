En direct du lancement du pont d’Évry-Courcouronnes (juin-juillet 2020)

Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 1. Le pont a été posé sur ses fondations, il est prêt à être lancé.

Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 2. Le pont a été lancé en deux nuits seulement (le 15 et le 16 juin).

Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 3. Le pont a été lancé, il doit maintenant être progressivement descendu sur ses appuis définitifs.

Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 4. Le "dévérinage" de l'ouvrage, soit son abaissement progressif sur ses appuis définitifs, est en cours.

Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 5. Des contrôles de sécurité sont effectués au niveau des appuis du pont.