Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
En direct du lancement du pont d’Évry-Courcouronnes (juin-juillet 2020)
Publié le
- Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 1. Le pont a été posé sur ses fondations, il est prêt à être lancé.
- Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 2. Le pont a été lancé en deux nuits seulement (le 15 et le 16 juin).
- Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 3. Le pont a été lancé, il doit maintenant être progressivement descendu sur ses appuis définitifs.
- Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 4. Le "dévérinage" de l'ouvrage, soit son abaissement progressif sur ses appuis définitifs, est en cours.
- Lancement du pont d'Évry-Courcouronnes : semaine 5. Des contrôles de sécurité sont effectués au niveau des appuis du pont.
- Lancement du pont d’Évry-Courcouronnes : fin de la semaine 5. Le pont est désormais installé à son emplacement final.