Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Le futur tram T12 en images
- L'atelier-garage de Massy-Palaiseau
- Station Massy-Palaiseau
- Station Massy Europe
- Station Champlan
- Station Longjumeau
- Station Chilly-Mazarin
- Station Gravigny-Balizy à Longjumeau
- Station Petit Vaux à Épinay-sur-Orge
- Zone de débranchement entre le réseau ferré et le réseau urbain
- Le tram T12 dans la rue des Rossays, Savigny-sur-Orge
- Station Épinay-sur-Orge
- Station Parc du Château, Morsang-sur-Orge © Vectuel
- Station Coteaux de l'Orge, Viry-Chatillon
- Station Amédée Gordini, Viry-Chatillon
- Le pont au-dessus de l'A6, Grigny
- Station Ferme Neuve, Grigny
- Station Bois de Saint-Eutrope, Ris-Orangis
- Le pont au-dessus de l'autoroute A6, Ris-Orangis
- Station Traité de Rome, Évry-Courcouronnes
- Station Bois Briard, Évry-Courcouronnes
- Le pont au-dessus de l'autoroute A6, Évry-Courcouronnes
- Station Évry-Courcouronnes