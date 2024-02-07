Tram

Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes

Les travaux à Grigny, Ris-Orangis et Morsang-sur-Orge (juillet 2019)

Publié le

  • Le pont de Ris-Orangis prêt à être lancé
  • Nid d'oiseau dans la structure du pont de Grigny
  • Structure du futur pont au-dessus de l'Orge dans le parc de Morsang
  • Les piliers qui soutiendront la future plateforme du tram
  • Au-dessus du futur pont de Grigny
  • Enchevêtrement autour du pont de Grigny
  • Vue du pont de Ris-Orangis
  • Derniers préparatifs en vue du lancement du pont de Grigny
  • Pose des structures des piliers dans le parc de Morsang
  • Mur de soutènement dans le parc de Morsang
  • Le chantier s'étend le long de l'autoroute dans le parc de Morsang
  • En contemplation du haut du pont de Ris-Orangis
  • Ouvriers vus du pont de Ris-Orangis