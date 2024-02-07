Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Les travaux à Grigny, Ris-Orangis et Morsang-sur-Orge (juillet 2019)
Publié le
- Le pont de Ris-Orangis prêt à être lancé
- Nid d'oiseau dans la structure du pont de Grigny
- Structure du futur pont au-dessus de l'Orge dans le parc de Morsang
- Les piliers qui soutiendront la future plateforme du tram
- Au-dessus du futur pont de Grigny
- Enchevêtrement autour du pont de Grigny
- Vue du pont de Ris-Orangis
- Derniers préparatifs en vue du lancement du pont de Grigny
- Pose des structures des piliers dans le parc de Morsang
- Mur de soutènement dans le parc de Morsang
- Le chantier s'étend le long de l'autoroute dans le parc de Morsang
- En contemplation du haut du pont de Ris-Orangis
- Ouvriers vus du pont de Ris-Orangis