Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Réunions publiques
Réunion publique Épinay-sur-Orge janvier 2022 - Compte rendu
Réunion publique Épinay-sur-Orge janvier 2022 - Présentation
Présentation RP Savigny (juin 2016)
Présentation RP Courcouronnes (novembre 2016)
Présentation RP Morsang (février 2018)
CR réunion Morsang (février 2018)
CR réunion publique Epinay (décembre 2018)
Présentation Rencontre entreprises et commerçants Evry-Courcouronnes (janvier 2020)
Présentation réunion riverains Évry-Courcouronnes (février 2020)
