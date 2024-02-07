En direct de la construction du pont au-dessus de la RD77, à Morsang-sur-Orge

Semaine 1 (le 24 août 2020) : Le top départ de la construction du pont au-dessus de la RD77 est lancé.

Semaine 2 (le 31 août 2020) : le pont est coffré et prêt à être bétonné.

Semaine 3 (le 7 septembre 2020) : le pont est en cours de bétonnage.

Semaine 4 (le 14 septembre 2020) : la structure du pont est en cours de consolidation

Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.

Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.

Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.