Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
En direct de la construction du pont au-dessus de la RD77, à Morsang-sur-Orge
Publié le
- Semaine 1 (le 24 août 2020) : Le top départ de la construction du pont au-dessus de la RD77 est lancé.
- Semaine 2 (le 31 août 2020) : le pont est coffré et prêt à être bétonné.
- Semaine 3 (le 7 septembre 2020) : le pont est en cours de bétonnage.
- Semaine 4 (le 14 septembre 2020) : la structure du pont est en cours de consolidation
- Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.
- Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.
- Semaine 5 (le 21 septembre 2020) : les 26 poutrelles constituant le pont ont été installées en deux nuits.
- Semaine 6 (le 28 septembre 2020) : la pose des 26 poutrelles métalliques du pont de la RD257 est en cours de finalisation