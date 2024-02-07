Les travaux en images (été 2018)

Les travaux le long de l’autoroute A6 dans le parc du Séminaire à Savigny-sur-Orge.

Un essai de convenance de béton est réalisé sur la future emprise de la plateforme à Savigny-sur-Orge.

Vue du chantier dans le parc du Séminaire à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge depuis le chemin des Franchises.

Avec son tachéomètre, le géomètre relève des points de repère sur le chantier du rond-point du Traité de Rome à Courcouronnes.

Aménagement de la voirie sur le futur carrefour du Traité de Rome à Courcouronnes.

Réalisation des remblais qui accueilleront les futures bretelles d'entrée et de sortie RN440 et RD31.

Travaux de terrassement et traitement des sols sur le chantier du Tram 12 express à Ris-Orangis.

L'enlèvement des murs antibruits à Morsang-sur-Orge

Le chantier du Tram 12 express à Grigny. Au loin, on peut apercevoir une foreuse située sur l’autre chantier de l’autre côté de l’A6. Au premier plan, les ouvriers travaillent sur les fondations du futur pont

Vue des travaux à Morsang-sur-Orge

Pour permettre la construction du pont au-dessus de l’A6 et l'insertion des voies du Tram 12 express, les murs antibruit ont été retirés. Ils seront remplacés en décalé à la fin du chantier.

Tableau de bord d'un engin de chantier

Vue du chantier de construction du futur pont au-dessus de l’A6 à Grigny