Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes
Les travaux en images (été 2018)
- Les travaux le long de l’autoroute A6 dans le parc du Séminaire à Savigny-sur-Orge.
- Un essai de convenance de béton est réalisé sur la future emprise de la plateforme à Savigny-sur-Orge.
- Vue du chantier dans le parc du Séminaire à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge depuis le chemin des Franchises.
- Avec son tachéomètre, le géomètre relève des points de repère sur le chantier du rond-point du Traité de Rome à Courcouronnes.
- Aménagement de la voirie sur le futur carrefour du Traité de Rome à Courcouronnes.
- Réalisation des remblais qui accueilleront les futures bretelles d'entrée et de sortie RN440 et RD31.
- Travaux de terrassement et traitement des sols sur le chantier du Tram 12 express à Ris-Orangis.
- L'enlèvement des murs antibruits à Morsang-sur-Orge
- Le chantier du Tram 12 express à Grigny. Au loin, on peut apercevoir une foreuse située sur l’autre chantier de l’autre côté de l’A6. Au premier plan, les ouvriers travaillent sur les fondations du futur pont
- Vue des travaux à Morsang-sur-Orge
- Pour permettre la construction du pont au-dessus de l’A6 et l'insertion des voies du Tram 12 express, les murs antibruit ont été retirés. Ils seront remplacés en décalé à la fin du chantier.
- Tableau de bord d'un engin de chantier
- Vue du chantier de construction du futur pont au-dessus de l’A6 à Grigny
- La base chantier du Tram 12 express située côté chemin des Carriers italiens à Grigny