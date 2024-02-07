Tram

Nouvelle ligneMassy > Évry-Courcouronnes

Les travaux en images (été 2018)

  • Les travaux le long de l’autoroute A6 dans le parc du Séminaire à Savigny-sur-Orge.
  • Un essai de convenance de béton est réalisé sur la future emprise de la plateforme à Savigny-sur-Orge.
  • Vue du chantier dans le parc du Séminaire à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge depuis le chemin des Franchises.
  • Avec son tachéomètre, le géomètre relève des points de repère sur le chantier du rond-point du Traité de Rome à Courcouronnes.
  • Aménagement de la voirie sur le futur carrefour du Traité de Rome à Courcouronnes.
  • Réalisation des remblais qui accueilleront les futures bretelles d'entrée et de sortie RN440 et RD31.
  • Travaux de terrassement et traitement des sols sur le chantier du Tram 12 express à Ris-Orangis.
  • L'enlèvement des murs antibruits à Morsang-sur-Orge
  • Le chantier du Tram 12 express à Grigny. Au loin, on peut apercevoir une foreuse située sur l’autre chantier de l’autre côté de l’A6. Au premier plan, les ouvriers travaillent sur les fondations du futur pont
  • Vue des travaux à Morsang-sur-Orge
  • Pour permettre la construction du pont au-dessus de l’A6 et l'insertion des voies du Tram 12 express, les murs antibruit ont été retirés. Ils seront remplacés en décalé à la fin du chantier.
  • Tableau de bord d'un engin de chantier
  • Vue du chantier de construction du futur pont au-dessus de l’A6 à Grigny
  • La base chantier du Tram 12 express située côté chemin des Carriers italiens à Grigny