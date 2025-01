Coup d’envoi des travaux concessionnaires et préparatoires

Sur la RN7, le tram circulera au centre de la voirie. Il est donc nécessaire de bénéficier de cet espace pour construire le prolongement du tramway.

Pour libérer cet espace, tout en maintenant au maximum la circulation automobile en 2×2 voies, des passages souterrains seront supprimés et des arbres, notamment situés au-dessus de ces passages souterrains, doivent être coupés.

Les travaux concessionnaires consisteront à déplacer les réseaux (gaz, électricité, eau, etc) situés sous les futures voies du tramway. Lors d’opérations de maintenance des réseaux, la circulation du tram T7 ne sera donc pas affectée.

Les travaux démarreront Avenue François Mitterrand sur la RN7 à Athis-Mons en deux phases :

La première à partir du 6 février pour une durée d’une semaine environ

Le seconde à partir du 20 février pour une durée d’une semaine environ

De plus, votre agent de proximité sera présent le long du tracé et joignable par mail et par téléphone :