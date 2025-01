Travaux – Test de pollution des passages souterrains Flammarion – Observatoire

Date de publication: 18 août 2023

En quoi consistent ces travaux ?

Indispensable et réglementaire, la réalisation de tests de pollution permettra de garantir la sécurité des ouvriers et des riverains lors des travaux. L’objectif est de s’assurer qu’il n’y ait pas de composants dans le sol tel que de l’amiante ou des hydrocarbures. Des prélèvements dans le sol auront lieu à l’entrée de passages souterrains piétons dit «Flammarion» et « Observatoire » et au milieu de la RN7.

Combien de temps vont-ils durer ?

Pour limiter les perturbations sur le trafic, ces prélèvements auront lieu de nuit. Ils dureront environ deux semaines.

Les prélèvements de nuit auront lieu la semaine du 28 août.

Qu’est-ce que cela change ?

• Les gênes seront limitées autour du passage souterrain.

• La circulation sera maintenue dans chaque sens, avec une limitation de vitesse en amont des zones de chantier (afin de garantir la sécurité des ouvriers).