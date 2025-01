Travaux - Passages souterrains Marx Dormoy - Perdereau

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, il est nécessaire de supprimer les passages souterrains routier et piéton Marx Dormoy - Perdereau.





En quoi consistent les travaux ?

Avant de pouvoir démolir et combler ces passages souterrains, un désamiantage doit être réalisé afin de pouvoir intervenir en toute sécurité.







Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

• Le désamiantage débutera le 8 janvier 2024 et se terminera le 12 avril 2024.

• La démolition et le comblement débuteront le 15 avril 2024 et se termineront le 19 juillet 2024.







Qu’est-ce que cela change ?

• Pour les piétons : les cheminements ne seront désormais plus possibles dans le passage souterrain et ce, de manière définitive. Deux passages «de surface» ont été aménagés avec un îlot central et des feux commandés à la demande par les piétons. Le passage de surface sud sera mis en service au démarrage des travaux de démolition. L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

• Pour les automobilistes : la circulation sur la RN7 n’est pas déviée durant le désamiantage, elle sera modifiée temporairement pendant la démolition. La rue Mallet (côté rue Perdereau) va être fermée pendant toute la durée du désamiantage afin d’installer le sas de décontamination.

• Pour le stationnement : des places de stationnement seront supprimées ponctuellement aux alentours du passage souterrain routier, mais aucune sur la RN7.

• Pour les bus : l’arrêt de bus «Marx Dormoy» connaîtra des modifications dans les deux sens de circulation, il sera déplacé de quelques mètres.