Travaux - Passage souterrain Paul Vaillant Couturier

Le tram T7 circulera au centre de la RN7.Pour cela, il est nécessaire de supprimer le passage souterrain routier dit « Paul Vaillant Couturier ».

En quoi consistent ces travaux ?

Pour permettre la circulation du tramway, le passage souterrain routier dit «Paul Vaillant Couturier» doit être démoli et comblé.

Deux phases :

• Phase 1 : création d’un accès bus et suppression des barrières du passage souterrain (1 semaine).

• Phase 2 : Démolition et comblement du passage souterrain.

Combien de temps vont-ils durer ?

Les travaux de démolition du passage souterrain Paul Vaillant Couturier débuteront le 30 septembre et se termineront le 18 décembre.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

• Certains cheminements piétons seront temporairement suspendus.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée dans les deux sens de circulation et l’accès au passage souterrain ne sera plus possible.

• L’accès au centre commercial se fera en priorité par le nord de la RN7 via la rue Paul Demange et l’avenue Bernard Lathière.

• La traversée du carrefour Paul Vaillant Couturier sera fermée temporairement pendant les travaux.

• L’avenue Jean Jaurès sera mise en sens unique pendant toute la durée des travaux.

Pour le stationnement :

Des places de stationnements seront supprimées aux alentours du passage souterrain piéton.

Pour les bus :

L’arrêt de bus «Centre commercial Rigolet» sera maintenu mais déplacé de quelques mètres.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.