Travaux préparatoires secteur Observatoire

Les travaux préparatoires auront lieu le long de la RN7, au niveau de la future station Observatoire, avant les ouvrages de Génie Civil.

En quoi consistent les travaux ?

Ces travaux préparatoires consistent à enfouir et isoler l’ensemble des réseaux concessionnaires de la future station souterraine tout en consolidant les fondations des alentours.

Combien de temps vont-ils durer ?

Après une première phase effectuée en fin d’année 2024, les travaux continuent et les emprises chantier restent identiques. Les travaux débuteront le 6 janvier et se termineront fin mars 2025.

Les travaux auront lieu en journée, entre 7h et 20h et ne seront pas actifs le week-end.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

• La traversée de la RN7 ne sera pas modifiée.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 ne sera pas remaniée, ni déviée.

Pour le stationnement :

• Des places de stationnement seront supprimées temporairement aux alentours des emprises du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

