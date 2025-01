Travaux – Une analyse des sols pour garantir des chantiers en toute sécurité

Date de publication: 16 février 2023

Les travaux préparatoires et concessionnaires vont débuter. Une analyse des sols doit être réalisée au préalable.

En quoi consistent ces travaux ?

Indispensable et réglementaire, la réalisation de tests de pollution permettra de garantir la sécurité des ouvriers et des riverains lors des travaux. L’objectif est de s’assurer qu’il n’y ait pas de composants dangereux dans le sol. Plusieurs carottages profonds de 30 à 50cm et 10 cm de diamètre seront réalisés le long du tracé. Ces carottages peuvent occasionner ponctuellement des nuisances sonores.

Combien de temps vont-ils durer ?

Les carottages auront lieu à partir de fin février, pour une durée d’environ un mois.

Qu’est-ce que cela change ?

• Les travaux ayant lieu secteur par secteur, les zones d’impacts seront limitées.

• La circulation sera maintenue dans chaque sens, avec une limitation de vitesse en amont de chaque zone de chantier afin de garantir assurer la sécurité des ouvriers.

• Des réductions ponctuelles du nombre de voies seront mises en place de 22H à 6H.

• A Juvisy-sur-Orge, un alternat de circulation sera mis en place sur la place du Maréchal Leclerc et la rue du Maréchal Juin.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés de notre volonté de réduire au maximum les perturbations pour votre vie quotidienne.

Nous vous remercions de votre compréhension.