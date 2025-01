Date de publication: 2 décembre 2021

Le 16 décembre, une réunion publique est organisée à Athis-Mons : pour en savoir plus sur le projet, les étapes franchies et les prochaines étapes du prolongement entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, rendez-vous à l’espace René l’Helguen à 20H00.