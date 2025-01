Travaux - Prélèvements à Juvisy-sur-Orge

Du 6 au 28 novembre, des prélèvements vont être effectués au niveau des chaussées et des trottoirs dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge afin de détecter d’éventuelles traces de pollution à l’amiante et/ou aux hydrocarbures.

En quoi consistent ces travaux ?

Ces prélèvements appelés carottages sont réglementaires et indispensables pour assurer la sécurité des ouvriers et des

riverains. En effet, ces carottages permettent de contrôler les composants présents dans le sol tels que l’amiante ou des hydrocarbures. Déjà effectués sur la RN7, ces prélèvements se poursuivent le long du futur tracé du T7 dans le Centre-ville de Juvisy-sur-Orge.

Qu’est-ce que cela va changer ?

• Pour les piétons : les cheminements seront maintenus et ponctuellement déviés.

• Pour les automobilistes : des alternats de circulation pourront être ponctuellement mis en place mais aucune rue ne sera fermée.

• Pour le stationnement : des places de parkings seront également ponctuellement interdites au stationnement notamment autour et sur la place du Maréchal Leclerc.

• Pour les bus : les arrêts de bus « Hôpital de Juvisy » (Rue Alexandre Piver) et « Marché de Juvisy » (Rue du Maréchal Juin) seront ponctuellement fermés sur des demi-journées. Ces derniers ne seront pas fermés en même temps.

Combien de temps vont durer les travaux ?

Du 6 au 28 novembre 2023.

Les opérations de prélèvements seront réalisées uniquement en semaine, hors mercredi, jour de marché, et en journée sauf autour de la rue Alexandre Piver et sur l’avenue Honoré d’Estienne d’Orves. En effet, les investigations sur la voirie seront menées en fin de journée et de nuit pour ne pas perturber les circulations routières.