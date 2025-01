Travaux - Passage souterrain Flammarion

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, il est nécessaire de supprimer le passage souterrain piéton dit « Flammarion ».

En quoi consistent ces travaux ?

Avant de pouvoir démolir et combler ce passage souterrain, un désamiantage doit être réalisé afin de pouvoir intervenir en toute sécurité.

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

• Le désamiantage du passage Flammarion a débuté le 22 novembre 2023 et se terminera le 22 décembre 2023.

• La démolition et le comblement débuteront en janvier 2024 et se termineront mi-mars 2024.



Qu’est-ce que cela change ?

• Pour les piétons : les cheminements ne seront désormais plus possibles dans le passage souterrain et ce, de manière définitive. Des déviations sont mises en place au nord et au sud du passage existants. Ainsi, deux passages «de surface» ont été aménagés avec un îlot central et des feux commandés à la demande par les piétons.

L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

• Pour le stationnement : des places de stationnements seront supprimées afin d’aménager un arrêt de bus provisoire durant toute la durée de cette opération.

• Pour les bus : l’arrêt de bus «Observatoire Camille Flammarion» dans le sens Nord-Sud est avancé avant la Rue de Fromenteau durant toute la durée de cette opération.