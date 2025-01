Le bilan de concertation continue est en ligne

Date de publication: 20 avril 2023

Après une phase de compilation et d’analyse des contributions, le bilan de la concertation continue sur le projet de prolongation du tram T8 est désormais en ligne.

Ce document clôture officiellement cette deuxième phase de concertation. Vous pourrez y retrouver l’ensemble des éléments travaillés, les études complémentaires et les avis exprimés et les réponses d’Île-de-France Mobilités.

N’hésitez pas à télécharger le bilan de la concertationet ses annexes.

Merci encore pour votre participation et rendez-vous dès lundi 24 avril 2023 pour la concertation sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme qui commence !