La concertation continue prend fin : merci pour votre participation !

Date de publication: 22 décembre 2022

La concertation continue touche désormais à sa fin après plusieurs semaines de rencontres et d’échanges.

Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé aux balades exploratoires, rencontres de proximité et ateliers thématiques et qui ont laissé un commentaire sur la carte interactive.

En tout ce sont plus de 200 avis qui ont été recueillis et qui vont nous permettre d’élaborer le projet répondant au mieux à l’ensemble de vos attentes !

Et ensuite ?

Les avis exprimés vont être consignés et analysés dans un compte-rendu d’échanges. D’ici le début de l’année 2023, il viendra, avec le bilan de la concertation, enrichir les études existantes.

Ainsi, la phase d’enquête publique pourra commencer et aboutir à la Déclaration d’Utilité publique du projet. Les travaux commenceront alors !