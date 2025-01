Du 9 septembre au 26 octobre 2019, participez à la concertation publique du projet !

Date de publication: 26 avril 2019

Du 9 septembre au 26 octobre 2019, participez à la concertation publique sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis Porte de Paris à la gare de Paris Rosa-Parks et concevez ainsi un projet adapté à vos usages et à vos besoins

Tout au long de la concertation, des rendez-vous sont organisés pour vous permettre de découvrir le projet, d’échanger avec les équipes et de donner votre avis : deux réunions d’informations suivi par des ateliers participatifs, trois rencontres de proximité et une balade urbaine sont programmées. Plus d’informations ici !