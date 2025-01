Fin de la concertation : merci à tous !

Date de publication: 29 octobre 2019

Après plus d’un mois et demi, la concertation pour le prolongement de tram T8 est arrivée à son terme. Il est temps de faire le bilan des nombreux échanges que nous avons pu recueillir.

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les habitants et usagers du territoire qui ont participé à la concertation en donnant leurs avis ou en venant s’informer sur le projet. Un grand merci également à tous les acteurs et partenaires du projet qui ont pu rendre cette concertation possible.

Et maintenant, c’est quoi la suite ?

Les avis exprimés vont être consignés et analysés dans un compte-rendu d’échanges. D’ici la fin de l’année 2019, il viendra, avec le bilan de la garante, enrichir les études existantes.

Ces nouvelles données permettront de modifier, si besoin, le projet initial et de mettre au point le prolongement final. Cette dernière version vous sera, alors, de nouveau présentée lors de l’enquête publique. Si cette dernière aboutit à la déclaration d’utilité publique du projet, les travaux pourront débuter.

Bien évidement, nous continuerons à vous informer tout au long des futures étapes du projet !