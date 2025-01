La station Pressensé et les variantes à Rosa-Parks : découvrez les raisons des orientations d’Île-de-France Mobilités

Date de publication: 23 octobre 2019

La concertation publique a déjà bien avancé, et nous avons d’ores et déjà repérer des questions récurrentes de la part des citoyens et des associations.

Les deux sujets les plus mentionnés dans les contributions sont les mesures conservatoires pour la station Pressensé et les variantes pour le terminus à Rosa-Parks. Île-de-France Mobilités a expliqué tout au long des rencontres de la concertation les raisons de ses orientations. Vous retrouverez ces explications dans des fiches informatives pour chaque sujet.

La fiche pour la station Pressensé se trouve ici.

La fiche pour les variantes du terminus à Rosa-Parks se trouve ici.