Le bilan de concertation de la garante, Fatima Ouassak, est disponible !

Date de publication: 9 janvier 2020

Suite à la concertation préalable sur le projet de prolongement du tram T8 qui s’est tenue du 9 septembre au 26 octobre dernier, la garante de la concertation, Fatima Ouassak, a présenté son bilan de la concertation devant la Commission nationale du débat public (CNDP) le 8 janvier 2020.

Madame Ouassak y a notamment déclaré que les exigences de la CNDP en matière d’information et de concertation ont été entendues et respectées par Île-de-France Mobilités, dans le cadre d’un dialogue constructif entre le maître d’ouvrage et la garante. Elle a également salué la transparence et l’ouverture d’Île-de-France Mobilités, la qualité des échanges avec les publics et la véracité du processus de concertation. Enfin, elle a souligné le caractère utile de la concertation, surtout par rapport à la question de la station Pressensé. Retrouvez son analyse de la concertation et ses recommandations ICI !

Place maintenant au bilan d’Île-de-France Mobilités qui viendra compléter et clore cette première phase de projet.