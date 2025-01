Le tram T8 aujourd’hui, quel bilan ?

Date de publication: 26 avril 2019

Le tram T8 relie actuellement Saint-Denis à Epinay-sur-Seine et Villetaneuse, en 24 et 16 minutes. Mis en service en décembre 2014, il est devenu un axe de transport central du département de la Seine Saint-Denis, avec près de 62 000 voyageurs quotidiens. Un nombre qui augmente constamment en continuant d’assurer un transport confortable : le taux de charge maximum observé est de 43%.

Au vu du succès déjà rencontré par le tram T8, il apparaît évident de prolonger son tracé pour accompagner les mutations d’un territoire dynamique et renforcer les liens entre Paris et le département de la Seine-Saint-Denis. Pour les habitants et usagers du sud de la Seine-Saint-Denis et du nord parisien, le prolongement du tram T8 facilitera les mobilités grâce aux nombreuses correspondances avec les autres transports en commun du territoire.

Il facilitera également l’accès aux lieux clés du territoire : il reliera par exemple le lycée polyvalent Angela Davis, le futur Campus Condorcet, les Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, ou encore le centre commercial le Millénaire.

Enfin, ce projet soutient véritablement la métamorphose du territoire : la ZAC Montjoie, celle du Nozal Front Populaire ou encore le quartier du Landy bientôt rénové peuvent compter sur l’arrivée du tram T8 pour accompagner leur développement.