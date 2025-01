Rencontre du 19/09 à la station Plaine Saint-Denis : un rendez-vous en toute proximité !

Date de publication: 24 septembre 2019

Nous étions présents à la station Plaine Saint-Denis le jeudi 19 septembre afin d’informer les passants et usagers des transports du projet de prolongement du tram T8, de répondre à leurs éventuelles interrogations et de recueillir leurs avis.

Nombreux ont volontiers pris un peu de leur temps afin d’échanger avec nous et de donner leur contribution. Certains connaissaient déjà le projet, d’autres pas. Les plus pressés ont emporté avec eux la brochure du projet, pour donner leur avis plus tard grâce à la carte T.

Merci à toutes et à tous d’avoir échangé avec nous ! Rendez-vous ce soir à la station Saint-Denis Porte de Paris de 17h à 19h pour la deuxième rencontre de proximité !