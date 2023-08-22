La concertation continue de 2022

Les sujets de la concertation continue

La phase de concertation continue est une phase de dialogue avec le territoire permettant d’affiner le projet en amont de l’enquête publique et répondre au mieux aux attentes des habitants et futurs usagers. Elle est menée par Île-de-France Mobilités dans le cadre des études complémentaires sur le projet de prolongement du tram T8. Ces nouvelles études apportent leur lot d’évolutions qu’Île-de-France Mobilités, dans sa démarche de dialogue avec les publics, souhaite présenter aux riverains, aux usagers, aux acteurs économiques, aux associations…

Cette nouvelle phase de concertation sera, ainsi, l’occasion de discuter des évolutions et d’affiner le projet dans la perspective de l’élaboration du schéma de principe en prévision de l’enquête publique qui se déroulera en 2023.

Le terminus Rosa-Parks était déjà un des gros enjeux de la concertation préalable. Les deux variantes proposées à cette époque ne donnant pas entière satisfaction, Île-de-France Mobilités a étudié trois autres variantes. L’une d’elle positionnait le terminus sur le parvis, parallèlement à l’arrêt du tram T3b et en face de l’entrée nord de la gare Rosa-Parks du RER E. Elle aurait permis des correspondances à pied très courtes mais présentait des risques pour la sécurité des piétons, dégradait très fortement les conditions d’exploitation du tram T8 et du tram T3b et générait des nuisances sonores importantes dans la rue Cesária Evora, très encaissée. Elle a donc été abandonnée. Finalement deux variantes seront présentées :

l’une sur une partie de la voirie du Boulevard Macdonald, face à l’entrée du parvis Rosa-Parks, permettant des correspondances à niveau avec le tram T3b et le RER E et préservant les arbres bordant le boulevard ;

l’autre sur la rue Gaston Tessier, face à l’entrée sud de la gare Rosa-Parks du RER E.

La concertation continue permettra aux participants de prendre connaissance des évolutions et des nouvelles possibilités envisagées pour l’insertion des itinéraires cyclables le long du tracé en complémentarité avec le RER V.

L’insertion du tram a également été repensée sur certaine partie du tracé pour favoriser la complémentarité avec les autres moyens de transport et les autres usagers de l’espace public.

La concertation continue est également le moment de recueillir les avis et les attentes des futurs usagers à travers plusieurs dispositifs de participation.

Les modalités de participation

Les différentes modalités de concertation sont pensées et conçues pour être complémentaires et permettre de balayer non seulement les enjeux transversaux mais aussi les enjeux locaux. les rencontres sont à venir très prochainement !

Ainsi, deux balades exploratoires sont organisées sur le secteur de l’avenue d’Aubervilliers – Rosa Parks et dans le quartier Franc Moisin. La première permettra de découvrir sur le terrain l’insertion du terminus et celle du tramway sur l’avenue d’Aubervilliers et la Skanderbeg. La deuxième sera l’occasion pour les participants de s’informer sur les nouvelles composantes du projet (station Pressensé, déplacement de la station Casanova, abattage et compensation des arbres rue du Court de Montfort). Ces deux balades seront suivies d’un temps en salle pour recueillir les avis des participants.

Une rencontre de proximité permettra à IDFM d’aller à la rencontre des usagers et des habitants du quartier Front populaire. Ces temps d’échanges sur le terrain seront des moments privilégiés pour informer et recueillir les attentes et les avis des différents acteurs de ce secteur.

Enfin un atelier en ligne destiné aux acteurs économiques permettra d’entendre leurs attentes et répondre à l’ensemble de leurs questions.

Les dates des rencontres