La concertation préalable de 2019

La phase de concertation préalable s’est déroulée du 9 septembre 2019 au 26 octobre 2019. Les modalités de la concertation, définies avec la garante et les parties prenantes, ont compris :

2 rencontres d’information avant la concertation ;

3 rencontres de proximités à des endroits stratégiques du tracé ;

1 visite de site le long du tracé ;

2 ateliers participatifs ;

Un formulaire papier ;

Un formulaire en ligne ;

Avis par courrier.

Plus de 450 avis individuels ou institutionnels ont été recueillis. Retour sur les grands enseignements de la concertation.

L’opportunité du projet

Pour la grande majorité des participants à la concertation, le prolongement du tram T8 fut perçu comme un projet utile et positif, notamment pour améliorer la desserte d’un territoire encore trop peu desservi aujourd’hui.

Le tracé général et les stations

Si le tracé a globalement été jugé comme judicieux, les stations Pressensé et Rosa-Parks ont concentré les interrogations et les contributions.

Pour la station Pressensé, la très grande majorité des participants se sont opposés aux mesures conservatoires et ont exprimé leur souhait de réaliser la station en même temps que le reste du tracé afin d’envoyer un signal en faveur de l’égalité de traitement des territoires et des quartiers traversés par le projet. Une demande à laquelle Île-de-France Mobilités a répondu par la positive.

Deux variantes de terminus à Rosa-Parks ont été présentées au public. Un grand nombre de participants ayant estimé qu’aucune des variantes n’étaient satisfaisantes, de nouvelles études ont eu lieu. Est à présent proposée une nouvelle alternative.

Les impacts du projet

La concertation a permis de mieux comprendre les attentes et craintes des participants concernant l’impact du projet de prolongement sur son environnement. Les thématiques suivantes ont été abordées :

Les autres lignes de transport ;

La circulation automobile et le stationnement ;

La requalification urbaine ;

La végétation ;

Les nuisances ;

L’insertion du tram.

Retrouvez le bilan de la concertation en cliquant ici !