Le terminus à Rosa Parks
Le terminus à Rosa-Parks : les variantes
Les variantes envisagées en concertation préalable
La concertation préalable avait présenté et soumis au débat deux variantes du terminus à Rosa-Parks :
- Pour la première, le tramway venait s’arrêter au centre du pont de la rue d’Aubervilliers, en hauteur par rapport au parvis de Rosa Parks. Cela impliquait de gérer un dénivelé important pour construire les correspondances piétonnes ;
- Pour la deuxième, le tramway stationnait sur le trottoir sud du boulevard Macdonald, au plus près du passage piéton qui permet d’accéder au parvis nord de Rosa Parks, mais sans co-visibilité sur le parvis et avec un impact majeur sur les jardinières et arbres existants.
Suite à la concertation, aucune des deux variantes n’étant apparue comme satisfaisante, des études complémentaires ont été réalisées. Ces études cherchaient notamment à optimiser les correspondances et à mieux intégrer le terminus dans la ville existante.
Les nouvelles propositions de terminus
Quatre alternative ont été étudiées. Compte-tenu des inconvénients et avantages de chaque option, Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet envisagent à présent de présenter deux variantes du terminus :
- l’une sur une partie de la voirie du Boulevard Macdonald, face à l’entrée du parvis Rosa-Parks, permettant des correspondances à niveau avec le tram T3b et le RER E et préservant les arbres bordant le boulevard ;
- l’autre sur la rue Gaston Tessier, face à l’entrée sud de la gare Rosa-Parks du RER E.