Le terminus à Rosa Parks

Pour la deuxième, le tramway stationnait sur le trottoir sud du boulevard Macdonald, au plus près du passage piéton qui permet d’accéder au parvis nord de Rosa Parks, mais sans co-visibilité sur le parvis et avec un impact majeur sur les jardinières et arbres existants.

Suite à la concertation, aucune des deux variantes n’étant apparue comme satisfaisante, des études complémentaires ont été réalisées. Ces études cherchaient notamment à optimiser les correspondances et à mieux intégrer le terminus dans la ville existante.