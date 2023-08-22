Le tram T8 et l'environnement
Illustration de la transformation de la Porte d’Aubervilliers et de la Place Skanderbeg (intention d'aménagement non contractuelle)
Requalifier et végétaliser l’espace public urbain
Les aménagements qui accompagnent le futur tracé représentent une opportunité pour mener des travaux complémentaires sur l’espace public (végétalisation, désimperméabilisation, élargissement des trottoirs, modernisation du mobilier urbain etc.). La conception de ces aménagements fera l’objet d’études détaillées à venir, dans l’objectif de faire émerger des espaces urbains, plus accueillants pour tous.
Plusieurs études détaillées sur le patrimoine arboré existant ont recensé plus de 800 arbres pour évaluer leur santé et leur importance écologique. L’objectif premier est d’éviter la suppression des arbres. Cependant, là où cela s’avère inévitable pour les besoins du projet, des arbres seront replantés à proximité afin de garantir un bilan positif, conformément à la règlementation. Par ailleurs, les bois issus des coupes des arbres seront réutilisés autant que possible dans le cadre du projet.
À ce stade, et malgré tous les efforts d’optimisation, 240 arbres ont été identifiés comme devant être supprimés. Le plan de végétalisation prévoit la plantation d’environ 340 nouveaux arbres le long des rues concernées par le prolongement du tramway. D’autres sites sont en cours d’étude pour compléter ce dispositif de compensation avec près de 400 nouveaux arbres au plus proche du tracé. L’objectif final est bien de contribuer à étoffer la trame arborée sur le territoire pour renforcer la place de la nature en ville.
Sur l’ensemble du tracé et pour les sites annexes qui accueilleront de nouvelles plantations au titre de la compensation du projet T8 Sud, il est prévu la plantation d’essences soigneusement sélectionnées pour leur capacité à embellir le paysage au fil des saisons, à favoriser la biodiversité et à garantir le développement des arbres sur le temps long.
Améliorer la gestion de l’environnement urbain et s’adapter aux enjeux du réchauffement climatique
Le projet prend en compte les exigences de qualité environnementale et cherche à promouvoir des solutions de gestion urbaine durables et résilientes, que cela soit pour la gestion des déchets, la gestion de l’eau ou la gestion des espaces verts.
Pour moduler le caractère urbain, dense et souvent très « minéralisé » du territoire, le projet contribuera à augmenter les sur-faces semi-perméables sur l’ensemble du périmètre du projet, à créer des îlots de fraicheur en renforçant la végétalisation et en appliquant des revêtements réfléchissants sur toute les sur-faces qui s’y prêtent.
La gestion des eaux de pluies et la lutte contre les inondations par remontée de nappe constituent un des enjeux majeurs du projet.
Deux grands types de gestion des eaux pluviales sont envisageables : les solutions de gestion alternative qui favorisent l’infiltration des eaux de pluies par la perméabilité du sol et par des aménagements favorisant l’infiltration sont privilégiées et le rejet des eaux pluviales aux réseaux d’assainissement, via les caniveaux, grilles et avaloirs, qui s’impose en complément du premier dispositif en cas de fortes pluies.
Les études détaillées à venir reprendront l’ensemble des aspects liés à la gestion des eaux pluviales (imperméabilisation, infiltration, stockage et écrêtement, risque inondation, …) et le maître d’ouvrage encouragera la recherche de solutions innovantes et durables pour la gestion de l’eau.
Les solutions techniques retenues seront soumises à la police de l’eau lors de la phase avant-projet dans le cadre d’une authorisation environnementale spécifique au titre de la « loi sur l’eau » s’appliquant à tout projet ayant des incidences sur les eaux souterraines, superficielles et les milieux aquatiques. Ce dossier permettra de définir précisément l’impact du projet sur les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les mesures spécifiques à mettre en œuvre.