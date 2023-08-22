Le tram T8 et l'environnement

Requalifier et végétaliser l’espace public urbain

Les aménagements qui accompagnent le futur tracé représentent une opportunité pour mener des travaux complémentaires sur l’espace public (végétalisation, désimperméabilisation, élargissement des trottoirs, modernisation du mobilier urbain etc.). La conception de ces aménagements fera l’objet d’études détaillées à venir, dans l’objectif de faire émerger des espaces urbains, plus accueillants pour tous.

Plusieurs études détaillées sur le patrimoine arboré existant ont recensé plus de 800 arbres pour évaluer leur santé et leur importance écologique. L’objectif premier est d’éviter la suppression des arbres. Cependant, là où cela s’avère inévitable pour les besoins du projet, des arbres seront replantés à proximité afin de garantir un bilan positif, conformément à la règlementation. Par ailleurs, les bois issus des coupes des arbres seront réutilisés autant que possible dans le cadre du projet.

À ce stade, et malgré tous les efforts d’optimisation, 240 arbres ont été identifiés comme devant être supprimés. Le plan de végétalisation prévoit la plantation d’environ 340 nouveaux arbres le long des rues concernées par le prolongement du tramway. D’autres sites sont en cours d’étude pour compléter ce dispositif de compensation avec près de 400 nouveaux arbres au plus proche du tracé. L’objectif final est bien de contribuer à étoffer la trame arborée sur le territoire pour renforcer la place de la nature en ville.

Sur l’ensemble du tracé et pour les sites annexes qui accueilleront de nouvelles plantations au titre de la compensation du projet T8 Sud, il est prévu la plantation d’essences soigneusement sélectionnées pour leur capacité à embellir le paysage au fil des saisons, à favoriser la biodiversité et à garantir le développement des arbres sur le temps long.