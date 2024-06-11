ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Concertation
Concertation préalable de 2019
Dossier d'Objectifs et des Caractéristiques principales
Février 2019
Dossier de concertation préalable
Septembre 2019
Bilan de la garante de la CNDP
Décembre 2019
Fiche : la station Pressensé
Octobre 2019
Concertation - Prolongement du tram T8 - Fiche : le terminus à Rosa-Parks
Octobre 2019
Concertation continue de 2022
Bilan de la concertation
Avril 2023
Annexes du bilan de la concertation
Avril 2023
Compte-rendu de la balade exploratoire et de l’atelier participatif à Rosa Parks
19 novembre 2022
Compte-rendu de la balade exploratoire et de l’atelier participatif au Franc-Moisin
5 novembre 2022
Compte-rendu de l’atelier en ligne avec les acteurs économiques
21 novembre 2022
Compte-rendu des 2 rencontres de proximité à Front Populaire
Novembre 2022
Concertation MECDU de 2023
Dossier de concertation MECDU
Avril 2023
Affiche de la concertation MECDU
Avril 2023
Communiqué de Presse pour le lancement de la concertation MECDU
Avril 2023
Bilan de la concertation MECDU
Juin 2023